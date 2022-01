Linn da Quebrada bate-boca com Naiara Azevedo no ‘BBB 22’: ‘Não é sobre você’

Os ânimos estavam à flor da pele no ‘BBB 22’ durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (27). Após Natália ameaçar deixar o reality depois de ver Lucas e Eslovênia aos beijos, Linn da Quebrada discutiu com Naiara Azevedo.

A sertaneja resolveu discursar para a sister que chorava na cama quando recebeu um corte da atriz. “Por favor presta atenção você jogando o sonho da sua vida fora e você tá fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa. Porque eu, Naiara, na frente do Brasil inteiro…”, iniciou a cantora antes de ser interrompida.

“Isso não é sobre você Naiara”, disparou Linna. Em outro momento, sem a presença de Natália, as sisters continuaram o bate-boca. “Eu tava tentando ajudar, não quer ajuda. Eu não vou deixar ela voltar por causa de macho não”, disse Naiara.

“Não precisa fazer pressão na cabeça dela, Naiara. Você também queria apertar a bost* do botão e porque a gente falou ‘vai dormir’? A gente não ficou enchendo a sua cabeça”, soltou a atriz.