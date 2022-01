Linn da Quebrada, do BBB 22, enfrentou câncer e fez série do Globoplay: veja curiosidades

Linn da Quebrada foi confirmada como mais uma participante do camarote no “Big Brother Brasil 22”. O anúncio foi feito através do “Big Day”, na noite desta sexta-feira (14). Sua estreia como atriz foi em “Segunda Chamada”, série original do Globoplay.

Foi Testemunha de Jeová até os 17 anos; Ganhou olimpíadas de matemática e bolsa em uma escola particular; Enfrentou um câncer testicular em 2014, aos 23 anos, e alcançou a cura três anos depois; Estudou e morou junto com a cantora Liniker, em Santo André.

Iniciou sua carreira como performer e lançou-se na carreira musical como MC Linn da Quebrada; Criou um financiamento coletivo para produzir o seu álbum de estreia, “Pajubá”, em 2017, e a campanha superou a meta; Já fez parcerias com Glória Groove, Karol Conká e As Baías.

Colocou silicone no início de 2021 e chorou de emoção ao se sentir livre; Conquistou o prêmio Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, em Berlim, com o documentário sobre sua vida chamado “Bixa Travesty”; No início de 2022, conseguiu incluir seu nome social na documentação e passou a assinar Lina Pereira dos Santos.