Linn da Quebrada, do ‘BBB 22’, reencontrou o pai pouco tempo antes de ser confinada

Os momentos que antecederam o anúncio de Linn da Quebrada e o confinamento para o “BBB 22” foram intensos. Ela oficializou a mudança de nome, Lina, e recebeu a nova certidão de nascimento, pouco antes da virada do ano. Posteriormente, já em 2022, a atriz e cantora reencontrou o pai, que não via há anos.

“Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos”, celebrou a artista, na web, na ocasião.