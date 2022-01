Linn da Quebrada entrega medo de banho no ‘BBB’: ‘Sou travesti, né?’

O almoço que reuniu os 20 participantes do ‘BBB 22’ na tarde desta quinta-feira (20) foi com gosto picante. Na mesa, Maria questionou quem é bissexual. A atriz e cantora já manifestou vontade de ficar com mulheres na casa, e Pedro Scooby disse que iria ajudá-la, sondando outras interessadas.

Nesse momento, Linn da Quebrada, que acaba de chegar à mansão com Jade Picon e Arthur Aguiar, contou que seu último relacionamento foi com um rapaz. E revelou ansiedade extra no confinamento por causa de um momento específico:

“Estou com medo da hora do banho. Sou travesti, né? Tenho que lavar as partes. Estou pensando nisso’”.

Linn, que disse aos brothers, assim que chegou, que preferia ser chamada de Lina, também contou que colocou próteses de silicone no peito tamanho 360ml e que, desde a cirurgia plástica, passou a se sentir muito mais desejada.