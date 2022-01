Linn da Quebrada revela que teve medo de não entrar no ‘BBB 22’ por causa da Covid-19

A casa do Big Brother Brasil 22 ficou completa nesta quinta-feira (20) com a entrada dos três participantes que faltavam. Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar estavam com Covid-19 e só entraram no reality show quase quatro dias depois dos outros brothers e sister.

Em conversa com os outros participantes, Linn admitiu ter tido medo de ficar de fora do programa por causa da doença. “Eu tive medo de nem entrar. Na hora que eu vi que ia perder a estreia, eu fiquei mal”, contou.