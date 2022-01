Liquida Salvador: confira as promoções dos shoppings na capital baiana

A capital baiana se prepara para receber a 24ª edição da Liquida Salvador a partir da sexta (28). As ofertas seguem até o dia 07 de fevereiro, com descontos de até 70% na maioria dos shoppings da cidade. Este ano, a campanha vai sortear cinco aparelhos celulares Iphone 11, um automóvel Toyota Corolla Cross XR 2021/2022, e 10 vale-compras no valor de R$ 1.000 cada um. A cada R$ 50,00 em compras com pagamentos feitos na máquina da Rede os clientes ganham 3 cupons, já as compras com Mastercard feitos na máquina da Rede, valem 5 cupons. Para concorrer basta cadastrar as notas fiscais no site da campanha. Os sorteios já têm data marcada para o dia 15 de fevereiro, às 11h30, na Sede da CDL de Salvador, Rua Carlos Gomes, nº 1063, Ed. CDL, Aflitos. Para você aproveitar e escolher as melhores promoções, o iBahia separou as melhores campanhas, confira!

O Shopping Itaigara trará ofertas para todas as idades, com uma lista de produtos que veriam de perfumaria até objetos decorativos, com até 70% de desconto. O estabelecimento que fica localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 656, no bairro do Itaigara funciona de segunda a sábado das 9h às 20h. Confira as principais ofertas:

TomCat – Tênis Under Armour de R$349,00 por R$299,00

Hiper Colchões – Colchão casal Venice de R$2.310 por R$1.848

Arezzo Calçados – 50% de desconto (itens selecionados)

Ana Laura – Até 50% de desconto em itens selecionados

Tico &Teca – Até 40% de desconto em itens selecionados O Shopping Paralela que fica localizado na Av. Luís Viana Filho, 8544, no Alphaville também está com ofertas da Liquida Salvador. Lojas como a Carolina Costa estão com toda a loja de 10% a 30% de desconto. Exceto maletas e relógios.O local funciona de segunda a sábado das 09h às 22h e domingo em horário especial de 12h às 21h. Confira as principais ofertas: Anacapri Slip on knit verde e laranja: De R$209,90 por R$129,90

Rasteira safira e dourada: De R$129,90 por R$79,90

Slip on desfiado na cor coral: De R$169,90 por R$99,90

Tênis esportivo cinza: De R$179,90 por R$109,90

Slip on lona na cor orquídea: De R$159,90 por R$99,90

Tênis esportivo branco neon: De 179,90 por 109,90 Arezzo Salvador Mule Salto Rasteiro: De R$259,90 por R$129,95

Sapato fechado salto médio: de R$289,90 por R$144,95

Sandália salto rasteira: De R$259,90 por R$129,95 O shopping da Bahia terá ofertas de até 70% e uma campanha especial entre os dias 29 e 30 de janeiro. Com direito a mini trio, o shopping receberá pockets shows com diversas atrações nas praças de alimentação do 1º e 2º piso durantes os dias da ação de vendas. Os clientes também poderão fazer suas compras através do site.

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Nesta edição da Liquida Salvador os dois Shopping trarão as vendas on-line como novidade. As compras podem ser feitas através das plataformas digitais do Shopping Salvador e Salvador Norte Shopping, ou através do aplicativo de cada site, que está disponível gratuitamente para Android e IOS, com frete grátis.

Confira as principais ofertas: Salvador Shopping

Loja Mix Jardim: T-shirts com 50% de desconto: de R$79 por R$39,50;

Loja Liz Lingerie: Sutop Joy: de: R$139,00 por: R$97,30 | Biquine Sides Joy: de R$69,00 por: R$62,10;

Loja Ri Happy Baby: Biquini de banho: de R$89,99 por R$59,99;

Loja Usaflex – Sandália Masterflex: de R$229,99 por R$129,99;

Salvador Shopping- Online

Loja Ana Capri: Sandália Rasteira Bico Folha de R$ 149,90 por R$ 74,95;

Loja Arte em Papel: Caneca Signos – Escorpião: de R$ 32,00 por 19,90;

Salvador Norte:

Body infantil – Loja Passos do Bebê – De R$ 14,99 por R$ 9,99;

Camisas Polo masculina – Loja Mahalo – R$99;

Mochila infantil- Loja Inovathi – De R$179,99 por FR$ 99,99;

Sunga – Loja Trampolim- R$49,99;