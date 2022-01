Locaweb abre mais de 200 vagas para home office e modelo híbrido

A Locaweb, empresa de soluções Business to Busness (B2B), está com mais de 200 vagas abertas para programadores, especialistas em redes, em segurança e em dados, analistas de testes, financeiro, profissionais de marketing e de atendimento ao cliente.

As vagas oferecidas pela empresa são para trabalho remoto ou híbrido. A Locaweb oferece convênio médico e odontológico; vale-transporte e refeição; seguro de vida; Gympass; auxílio-creche; programa de qualidade de vida e bem-estar; programas de evolução de carreira; massagem e ginástica laboral in company; sala de relax com TV, mesa de bilhar, carteado, tênis de mesa, videogames e puffs; salão de beleza in company (cabeleireiro, depilação, manicure, estética corporal); além de contar com alinhamento internos (PDI), programas de apoio nutricional, terapeuta e outros benefícios.