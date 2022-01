Loggi oferece vagas em todo o país

A Loggi, empresa de logística com auxílio da tecnologia, oferece vagas em todo o país. Há oportunidades para as áreas de Operações, Clientes & Qualidade, Vendas, Engenharia, Financeiro e Produtos e Design. Os postos estão distribuídos entre as cidades de Cajamar (SP), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Extrema (MG), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e muito mais, além da possibilidade de atuação remota.

As chances são para Tech Trainee, Software Engineer Specialist, Software Engineer III (Vaga Afirmativa para Pessoas Negras), Software Engineer III (Senior), Site Reliability Engineer (Security), Senior UX Strategist, Senior Tech Recruiter, Senior Engineering Manager, Senior Data Analyst (Vaga Afirmativa para Pessoas Negras), Senior Data Analyst (Vaga Afirmativa para Mulheres), Manager of Sales Engineering, Executivo de Customer Success, Especialista de Dados, Engineering Manager, Analista de Prevenção a Fraudes Pleno (foco em analytics), Analista de Gestão de Performance da Operação, Analista de Comunidade Júnior, Analista de Atração & Seleção, Auxiliar de Logística, Software Engineer, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição de interesse, mas de um modo geral, as vagas exigem alta produtividade e senso de urgência, boa comunicação, capacidade de persuasão e construção de relacionamento entre áreas e resiliência para lidar com situações de constantes transformações.

Além das posições regulares, a empresa abriu recentemente as inscrições para a segunda edição do programa Product Managers do Futuro (Future PM), uma iniciativa que visa treinar talentos sem experiência desenvolvê-los como profissionais de alto desempenho. Ao todo, são dois anos de programa prático de aprendizagem em que os futuros PMs gerenciam uma equipe na solução de problemas de impacto para a Loggi.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como Vale Refeição ou Refeitório no Local, Auxílio Mobilidade, Assistência Médica SulAmérica, Assistência Odontológica SulAmérica, Auxílio Home Office de R$ 150,00, Auxílio Creche de R$ 457,00 por dependente, acesso à programas de terapia e educação (Vidalink, Zenklub, Edupass, Gympass e Loggi 4Free) e Seguro de vida.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://carreira.loggi.com/vagas/todas-vagas/ para cadastrar o currículo na posição desejada.