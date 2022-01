LoL: confira os resultados da primeira semana do campeonato brasileiro

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) começou no sábado (22), com oito jogos até o domingo (23). Ao final da primeira rodada, Mineiros Netshoes , Canídeos RED , KABuM! e LOUD garantiram as primeiras vitórias. No entanto, após os jogos de odmingo, apenas RED e Miners seguiram com 100% de desempenho.