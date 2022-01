Lore Improta mostra semelhanças entre Liz e Léo Santana: ‘Só emprestei a barriga’

Lore Improta usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (11) para compartilhar uma semelhança que surpreendeu os internautas. A dançarina compartilhou uma colagem de Léo Santana com a filha do casal, Liz, e comentou sobre como os dois são parecidos.

“É, minha gente… Só emprestei a barriga, mesmo”, brincou na legenda da foto.

Nos comentários de uma postagem da página de fofocas “Vem Me Buscar Hebe”, os internautas concordaram com a loira na afirmação. “Escarrada e cuspida ao Léo gente”, escreveu uma usuária. “Idêntica a ele, coisa linda!”, pontuou outro.

Confira: