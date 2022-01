Luana Piovani comemora após Pedro Scooby escapar do paredão: ‘Viva o Douglas’

Após dizer que não assistiria ou comentaria o “Big Brother Brasil 22”, Luana Piovani usou seu perfil do Instagram na manhã desta segunda-feira (24) para comemorar a saída de Pedro Scooby do primeiro paredão.

O surfista foi salvo por Douglas Silva, líder da semana, ao ficar empatado com Natália e Jade Picon na votação da casa.

“Ai, gente, quatro horas da manhã. Está pensando que é fácil pegar a primeira luz do dia e me deixar gata? São duas horas de serviço (…). Mas vim aqui dizer: o que que é isso? Ele foi salvo pelo líder. Ah, meu Deus do céu”, iniciou a atriz.

“Viva o Douglas, salvou. Salvou. Isso não é notícia para me fazer acordar quatro horas da manhã. Ô inferno, primeira semana, que susto”, completou.