Luana Piovani curte férias em Salvador e se declara: ‘Bahia minha porr*’

Luana Piovani desembarcou em Salvador na última quinta-feira (20) para curtir mais uma parte de suas férias. Através de seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques no Farol da Barra e mostrou sua felicidade ao comer um acarajé na Bahia.

“Não tenho palavras. Que emoção gente, comer um acarajé na Bahia. Porque não é comer um acarajé da baiana que faz acarajé lá em São Paulo, é aqui na melhor companhia”, disse nos stories.

Ainda na rede social, a loira mostrou que acordou no pique necessário para curtir a capital baiana na manhã desta sexta-feira (21). “Um sol de praticamente 46 graus mesmo sendo ainda 8 horas da manhã, do jeito que a gente gosta. E Bahia minha porr*, aí vou eu”, disse com bom humor.