Luana Piovani não vai deixar filhos assistirem ao pai, Pedro Scooby, no ‘BBB 22’

Luana Piovani proibiu os filhos de assistirem ao “BBB 22”, reality da TV GLOBO onde o pai deles, Pedro Scooby, está confinado. Em entrevista ao “Uol”, a mãe de Bem, Dom e Liz afirmou que não quer que as crianças acompanhem o programa na íntegra.

“Não! Imagina! De jeito nenhum. No dia em que tiver um clipe bonitinho na internet eu mostro para eles. Mas ver o programa todo, não. E ainda tem o fuso horário, eles moram em Portugal. Eu tenho um oceano que me protege”, disse ela.

Luana ainda se mostrou confiante sobre a participação do ex no reality, e apontou Scooby como o favorito para levar o prêmio: