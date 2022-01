Luana Piovani relata abuso sexuais na infância: ‘Tinha 8 anos’

Antes de viajar de férias para o Brasil, Luana Piovani deu uma entrevista à TV portuguesa, que foi ao ar neste sábado. Numa conversa com o apresentador Daniel Oliveira, no programa “Alta definição”, do canal SIC, Luana foi… Luana. A atriz mostrou seu talento para frasista (“Sou humilde, mas não sou modesta”), falou da fama de polêmica (“Ou as pessoas me consideram demais ou as pessoas estão com conteúdo de menos”) e sobre inseguranças. Mas o papo também teve espaço para emoção. Ao falar do aborto espontâneo que sofreu aos 27 anos, ela chega a ficar com os olhos marejados.

“A mulher vem com essa carga desde pequena, de que precisa gerar e parir. Me senti incapaz quando tive o aborto espontâneo. É uma dor dilacerante, mas ela passa. Levei uns quatro anos para isso. Vivi esse aborto com 27 anos. Sempre quando uma mulher passa por isso, paro tudo que estou fazendo para dar apoio”, disse Luana, que vive atualmente em Portugal com os três filhos que teve com o surfista Pedro Scooby, do “BBB 22”.

Outro momento dramático da entrevista foi quando Luana Piovani relembrou os abusos sexuais sofridos na infância. Um trauma que ela nem revelou em anos de terapia:

“Fiz dez anos de terapia e oito de psicanálise até eu receber alta. Eu nunca tinha levado esse assunto para eles. Obviamente nunca contei para o meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais difíceis para falar sobre um assunto como esse. Aconteceu uma duas ou três vezes. Na época, eu achava que tinha algo errado, desconfiava que aquilo não era certo. Não era algo que eu achava que tinha que pedir socorro. Era nosso vizinho, eu tinha uns 8 anos na época e nunca mais voltei a ver essa pessoa”.

Luana Piovani falou também de outro trauma da infância, a separação dos pais quando ela tinha apenas 2 anos de idade. O pouco contato com o pai biológico, acredita ela, fez com que a atriz desenvolvesse uma insegurança em seus relacionamentos com os homens.