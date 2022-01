Luana Piovani rouba a cena na estreia do ‘BBB 22’

Ela nem precisou entrar no ‘Big Brother Brasil’ para roubar a cena na estreia da vigésima segunda edição do reality show. Luana Piovani, ex esposa de Pedro Scooby, um dos integrantes do elenco do Camarote da nova temporada, apareceu duas vezes no VT inicial do programa e a chamou atenção.

“Estou no aeroporto embarcando para São Paulo, mas acabei de ver os comentários de vocês que estão todos fritando. Mas vou falar sobre o que vocês querem: eu não vou comentar o ‘BBB’ porque eu não assisto, nunca assisti na vida. Não é agora que eu vou ver. Vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais. Enfim…”, disse ela no vídeo em que apareceu no VT.

O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ), cidade pela qual é apaixonado. Ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”. Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo.