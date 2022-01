Luana piovani se irrita com pedidos para comentar o ‘BBB 22’: ‘Enchendo o saco’

O “Big Brother Brasil 22” ainda nem começou e as polêmicas já estão rolando fora da casa mais vigiada do Brasil. Com seu ex-marido, Pedro Scooby, confirmado no reality show, Luana Piovani desabafou na manhã desta segunda-feira (17) sobre os pedidos para comentar sobre o “BBB”.

Sem papas na língua, a atriz disse que só comentaria o reality se fosse contratada por Boninho. “Vocês seguem me enchendo o saco, querendo que eu comente o Big Brother. Escreve lá para o Boninho! Fala para ele assinar um contrato para mim”, iniciou.

“Aí, que nem eu comentava a situação política do Brasil que eu lia jornal, ele pode me dar um relatório com as notícias escritas e eu comento. Porque não tem outro jeito. Mas se isso virar um trabalho, a gente faz. Ainda mais eu, que gosto, apresento, produzo, faço cinema, teatro, televisão, entrevista”, completou.

A loira não curtiu as cobranças feitas após a confirmação do atleta no reality. “Entro agora nos comentários, era tão legal… Todo mundo falava das coisas que eu estava falando, e eu podia trocar com as pessoas que me seguem, é para isso que serve minha rede social, entre outras coisas, que também gosto de jogar luz em quem merece”, disse.

“Mas agora entro lá e só tem vocês falando: ‘Luana, o Brasil quer, estamos ansiosos, comente o Big Brother, você tem que assistir!’. Já vi que vai ser um pouquinho mais chato do que achei que fosse. Ainda bem que acaba”, finalizou.