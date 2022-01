Lucas Guimarães celebra aniversário com tema inusitado

Festa ocorre na capital de Alagoas e terá dois dias com diversas atrações musicais confirmadas

Lucas Guimarães vai celebrar o aniversário de 28 anos e as novas conquistas ao lado de amigos nos próximos dias, 21 e 22 de janeiro. O “príncipe da internet”, como é carinhosamente chamado por seus seguidores, promete agitar a capital alagoana com dois dias de fervor.

Na sexta-feira (21), o abre fica por conta de Bárbara Labes que faz o esquente em um catamarã para convidados super seletos que já estarão na terrinha para curtir seu B-day. Já no sábado, a party que tem como temática “Uma Viagem na Selva”, fica por conta das seguintes atrações: Léo Santana, Belo, Baile da Doutora (Deolane) e Taty Girl.

O empresário e influencer, escolheu a dedo suas atrações para curtir o aniversário ao lado do maridão Carlinhos Maia e seus convidados, dentre eles: Pétala Barreiros, Graciane Barbosa, Rica de Marré, Mirella, Nicole Bahls, Sthe Matos, Rico Melquiades, Gil do Vigor, Sarah Andrade, Léo Dias, Gabi Martins, Viih Tube, Emilly Araújo e muito mais. O tema Selva tem causado frisson entre as celebridades que prometem fazer da festa um verdadeiro desfile temático. Demais, não é?

Saiba mais sobre Lucas Guimarães nas redes sociais oficiais:

Instagram

TikTok

Por Assessoria