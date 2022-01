Lucas Penteado é processado após acusar segurança de traição durante live

Em outubro de 2021, Lucas Penteado fez uma live para milhões de seguidores acusando sua ex-noiva, Júlia Franhani, de o ter traído com o segurança Sergio Guimarães.

O ex-BBB foi processado por Sergio e, na próxima semana, acontece a audiência preliminar do processo por difamação e injúria, no 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro.

No Boletim de Ocorrência, feito no dia do acontecido, o segurança relatou que, no início da madrugada, ouviu gritos no andar onde estavam Lucas e Júlia. Um recepcionista pediu para ele checar o que acontecia no local.

Ele foi atendido no quarto e enquanto Lucas gritava ele perguntou se Júlia estava bem. O segurança seguiu para o elevador e a moça pediu para descer com ele em busca de ajuda. Foi nesse momento que o ex-BBB abriu a live em seu perfil do Instagram para dizer que os dois haviam lhe traído.

Vale lembrar que, Júlia afirmou em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, que foi expulsa de casa após se recusar a processar o ex-noivo depois do episódio.

“Eu estou passando por um momento muito difícil, muito complicado, porque agora eu estou sem a minha casa, no momento eu estou sem trabalhar. Eu tenho a minha profissão, mas é muito difícil. Estou passando por um momento de vulnerabilidade extrema. Eu estou totalmente sozinha nessa, por ninguém entende meu lado e tenho que fazer sempre o que as pessoas querem que eu faça”, disse na época.