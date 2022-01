Luciano é o primeiro eliminado do ‘BBB 22’

Deu ruim para Luciano Estevan. O brother levou a pior no paredão e se tornou o 1º eliminado do ‘BBB 22’. Ele disputava a berlinda com Naiara Azevedo e Natália Deodato. O youtuber teve 49,31% dos votos do público contra e 39,89% da manicure e 15,08% da dona do hit “50 reais”. O Paredão de hoje teve 30 milhões de votos.

O resultado foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt. “Você sai hoje sem conquistar o sonho que tanto queria. É você: Luciano”, disse o comandante do reality.