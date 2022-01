Luciano Estevan é o segundo participante confirmado no ‘BBB 22’

O “Big Day” revelou mais um participante na tarde desta sexta-feira (14). Luciano Estevan é o segundo participante confirmado na “pipoca” do reality show.

O bailarino de 28 anos é de Florianópolis e sempre foi incentivado pela mãe a seguir sua veia artística. O jovem já viveu um relacionamento não-monogâmico por oito anos e entra na casa com o coração comprometido.

No tempo livre, gosta de dançar e é especialista em fazer drinks para os amigos, usando as habilidades que adquiriu ao trabalhar como barman. Ele acredita que terá um bom relacionamento com os outros confinados no programa: “Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”.

Ambicioso, Luciano tem grandes pretensões com sua participação no “BBB”: “(Quero) ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping”, brinca o brother.