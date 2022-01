Luiza desabafa após morte de Maurílio: ‘Pedi tanto para Deus te tirar com saúde dali’

Luiza, da dupla com Maurílio, voltou as redes sociais para fazer um desabafo após a morte do parceiro. A cantora contou que acreditou na melhora do sertanejo até o fim e falou sobre a relação de amizade entre eles.

“Tenho pegado meu bloco de notas, e tentado escrever algo, pra tentar aliviar do meu peito, essa vontade de conversar com você. Pedi tanto pra Deus te tirar com saúde dali, pra eu te abraçar, te pedir desculpas pelas inúmeras vezes que descontei minha tpm em você”, iniciou.

“Enquanto você tava internado conversei com você mentalmente, tentei te subornar dizendo que eu ia te levar nas 4 bocas pra comer panelada. Falei que viraria flamenguista. Disse que embrulharia o Zezé pra te dar de presente. Que te esperaria com uma panela de feijoada quando você tivesse alta. Pedi pra que tudo fosse só uma piada sem graça da vida”, escreveu a cantora.

“Eu acreditei na sua melhora até o fim, e no dia que você se foi, mesmo sem querer saber, eu sabia… tamanha a nossa ligação que eu senti você comigo, seu cheiro, sua presença, ouvi sua voz, tudo foi louco pra mim, e apesar de ter sido e estar sendo muito difícil, eu entendi muita coisa nesses últimos dias”, continuou.

Luiza ainda admitiu estar perdida sem o amigo. “Eu nem lembro como eu era musicalmente antes de você, eu tô perdida, tô com medo, mas te juro, que independente do que eu for fazer da vida, eu vou levar você, sua voz, seu sonhos, seu olhar… tudo comigo”, disse.

Ao fim ela prometeu cuidar da família do cantor. “Eu vou fazer tudo que eu puder pra cuidar da sua mãe e da Luana. Nós estamos juntas aqui. Você me ensinou mais nesses 15 dias do que eu já aprendi nos meus 30 anos”, finalizou.

