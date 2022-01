Lulu Praxedes apresenta novo single ‘Tempo Meu’; confira clipe

Lulu Praxedes lança o single “Tempo Meu”, faixa que conta com clipe e traz à tona a composição autoral da artista, que também assina a produção e os vocais da canção. A música já está disponível nas plataformas digitas.

“Tempo Meu” aborda o fim de um relacionamento duradouro entre duas mulheres e todas as sensações envolvidas. “A canção foi escrita após o término de um longo relacionamento e me traz muito uma sensação de liberdade e melancolia… Aquela coisa: ou transa, ou chora, mas com uma produção bem mais madura“, contou Lulu.

“Eu experimentei colocar no papel e na canção toda a intensidade dos relacionamentos entre duas mulheres, e me senti muito livre pra compor. Saiu uma composição íntima, muito verdadeira. Não estou contando a história de ninguém, mas a minha mesmo“, continuou.