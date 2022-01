Lulu Santos adia show em Salvador após aumento de casos da Covid-19: ‘Irresponsável’

Lulu Santos divulgou um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira (10) onde anunciou o adiamento de seu show em Salvador em decorrência do aumento do número de casos da Covid-19. Além da capital baiana, os outros shows da turnê em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também foram suspensos.

“Mediante o recrudescimento vertiginoso das últimas duas semanas dos casos de infecção de Covid, e já com as emergências dos hospitais lotadas com pessoas com problemas respiratórios, a gente acha pouco sensato, na verdade, irresponsável, convidá-los para estarem num ambiente fechado, aglomerados onde todos, na melhor das hipóteses, cantam, dançam, batem palma, suam, e potencialmente infectam ou são infectados”, explicou o cantor no vídeo.

De acordo com a publicação, os fãs podem guardar os ingressos para as novas datas, que ainda serão divulgadas, ou procurar a empresa onde adquiriu os tickets para conseguir o ressarcimento.