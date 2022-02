Luta entre Popó e Whindersson termina em empate; saiba detalhes

Whindersson Nunes fez sua estreia no boxe na madrugada desta segunda-feira (31) em um embate contra o baiano Popó. O tetracampeão mundial conseguiu dominar o ring contra o humorista, mas no fim, o empate entre os dois finalizou a disputa.

Apesar de dominar a disputa, Popó atendeu ao pedido de Dona Valdenice, mãe de Whindersson, e não nocauteou o influenciador. Apesar de ser orientado a deixar o ring, o humorista aguentou firme e segurou o rojão durante os seis rounds.

Aposentado desde 2017, o baiano decidiu voltar para as lutas após a febre que se tornou os eventos que promovem lutas entre celebridades e lutadores profissionais. Nos EUA, já é realidade, enquanto aqui no Brasil, a prática teve pontapé inicial com os dois.

Vale lembrar que, ao final do duelo, Popó desafiou José Aldo e Whindersson aproveitou o momento para fazer o mesmo com o americano Logan Paul. “Posso desafiar também? O americano Logan Paul não quer lutar comigo, não? Bora, Logan?”, disse o humorista.