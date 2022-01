Luxottica abre vagas de emprego; veja cargos

A Luxottica, empresa líder mundial em fabricação de óculos, armações e lentes, está com vagas de emprego para diversas cidades do Brasil. Confira as oportunidades e mais informações sobre como participar do processo seletivo, abaixo!

Luxottica abre novas vagas de emprego para o Brasil

A Luxottica, de origem italiana fabricante, varejista e distribuidora de óculos, foi fundada no ano de 1961 e atualmente, é considerada a maior do segmento. Dentre as marcas próprias da empresa, estão a Ray Ban, Oakley, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Chanel, Ralph Lauren, Prada e Arnette.

Acompanhe as vagas disponíveis para candidatura:

Você Pode Gostar Também:

Gerente de Loja;

Estagiário de Produção;

Vendedor de Loja;

Vendedor de Loja Técnico Óptico;

Estagiário em Marketing;

Vendedor Responsável – Subgerente;

Estágio de Business Intelligence;

Estágio de E-commerce;

Ferramenteiro;

Analista Fiscal de Direito Pleno;

Analista de Importação e Exportação Jr;

Analista de Qualidade SR;

Estágio de Remuneração e Benefícios;

Engenheiro de Qualidade;

Líder de Linha;

Técnico de Processos PI;

Estagiário em Engenharia;

Estagiário em Designer Criativo;

Estagiário em Recursos Humanos e Suprimentos.

A empresa oferece remuneração compatível ao cargo, além de diversos benefícios, como remuneração variável, horários flexíveis, plano médico, cesta de natal, consignado, programa de treinamentos, vale alimentação, desconto em produtos, convênio com empresas parceiras e plano odontológico.

Veja também: Hosken abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da Luxottica? Para se inscrever nas oportunidades, os candidatos devem preencher uma ficha cadastral online no cargo pretendido através da página de participação.

É importante ressaltar que os cargos são para diferentes regiões, sendo necessário conferir a cidade antes de concluir o cadastro.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!