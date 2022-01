Mãe de Gil do Vigor é aposta de Boninho para o ‘BBB 22’, diz colunista

Fora das listas de apostas e sem burburinho nas redes sociais, Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, seria uma das grandes apostas de Boninho para o “Big Brother Brasil”. As informações são de Gabriel Perline, do “iG Gente”.

Destaque em 2021 durante a participação de seu filho no reality, Jacira ganhou a web com seu carisma e história de vida ao defender Gil do Vigor com unhas e dentes. Segundo o colunista, fontes apontaram que já existe conteúdo sobre ela sendo produzido para o “BBB”.

O jornalista ainda aponta o “sumiço” de Jacira de suas redes sociais. Ela que sempre foi muito ativa em suas contas, tem sido mais econômica na quantidade de postagens e stories em seu perfil do Instagram.