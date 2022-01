Mãe e tio são presos após levar criança de 4 anos a motel em Belo Horizonte

A mãe e o tio de uma criança de 4 anos foram presos, em Belo Horizonte (MG), após serem flagrados com a criança dentro de um motel na região da Pampulha, na quarta-feira (26).

Segundo o g1, ao ser questionada pela Polícia Militar, a mulher de 23 anos contou que entrou no lugar com o cunhado para “apenas darem uma olhada no chuveiro”. Os dois adultos foram detidos.