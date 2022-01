Mãe identifica jovem encontrado morto em povoado de Coruripe

A polícia confirmou a identidade do jovem encontrado morto na tarde desta quinta-feira (6) no Povoado Barreiras, em Coruripe, litoral sul do Estado. A mãe do jovem confirmou que a vítima é o jovem José Lucas da Silva Santos. RELEMBRE AQUI. O corpo de Lucas foi encontrado numa região de praia, com perfurações por…

A polícia confirmou a identidade do jovem encontrado morto na tarde desta quinta-feira (6) no Povoado Barreiras, em Coruripe, litoral sul do Estado. A mãe do jovem confirmou que a vítima é o jovem José Lucas da Silva Santos. RELEMBRE AQUI.

O corpo de Lucas foi encontrado numa região de praia, com perfurações por arma branca, possivelmente um facão. Ainda não há informações sobre as motivações para o crime ou sua autoria.

Informações extraoficiais dão fala que a vítima possuía envolvimento com ilícitos, o que deve ser confirmado pela Polícia Civil de Alagoas. O corpo foi encaminhado ao IML da capital e deve ser liberado nesta sexta (7) para sepultamento.

Quem tiver informações sobre o caso pode ligar de forma anônima para a polícia, através do 181.