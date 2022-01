Mãe que enterrou bebê trocado em Itabuna desabafa: ‘Vou sofrer duas vezes’; entenda o caso

Os casais que tiveram os corpos dos filhos trocados na maternidade do Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, sul da Bahia, falaram sobre a situação pela primeira vez nesta segunda-feira (17).

Jociel da Paixão e Vanúzia Reis, moradores da cidade de Ipiaú, estavam com o filho internado há 45 dias na Unidade de terapia Intensiva (UTI) neonatal do hospital. Até que receberam, no último sábado (15), a notícia de que o filho, Jailson, havia morrido.

Ao chegam ao local, os pais da criança não reconheceram o corpo do filho, nem a identificação que constava na etiqueta. O corpo, na verdade, era de João Miguel, filho de outro casal, Leandro Dias de Sá e Jocélia da Hora Pereira.

O corpo de Jailson havia sido liberado pelo Hospital para este casal, em um caixão lacrado. Como a suspeita era de que o filho verdadeiro deles, João Miguel, havia morrido de Covid-19, os pais não puderam fazer o reconhecimento da criança.

“Só vi quando meu filho já não tinha mais vida, e eu fiquei no quarto. Depois disso, eles pediram para que eu fosse para a recepção, e eu não tive mais acesso ao corpo do meu filho, porque eles colocaram lá como suspeita de Covid. De lá, levamos ao cemitério e fizemos o enterro”, contou Jocélia, em entrevista à TV Bahia.

O pai do menino, Leandro, completou dizendo que já saiu do hospital com a esposa direto para o cemitério. Em nenhum momento eles perceberam que estavam com a criança errada.

Jocélia lamentou a situação e afirmou que um novo sepultamento causará ainda mais sofrimento.

“Eu não vi o rosto do meu filho. Saiu de lá direto para o cemitério já lacrado. A gente saiu de lá [hospital] direto para o cemitério. Não houve reconhecimento, nós não vimos nosso filho. A dor que nós estamos sentindo por dentro é essa, da gente enterrar um filho errado e ter que enterrar o nosso agora”, desabafou.

A mulher disse que a prioridade agora é enterrar o pequeno João Miguel.

“A prioridade é essa, enterrar meu filho. É muito sofrimento e eu vou sofrer duas vezes. Já sofri a primeira, passei mal, quase estive no hospital, e agora eu vou sofrer mais uma vez”, falou durante a entrevista.

Como o corpo de Jailson foi enterrado por engano, como João Miguel, é necessário um procedimento judicial para fazer a exumação e correção de certidão de óbito da criança.

O corpo de João Miguel está no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. O advogado de uma das famílias disse que aguarda a decisão judicial.