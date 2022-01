MAG Seguros tem vagas de emprego; veja cargos disponíveis

MAG Seguros abre novas vagas de emprego. São 11 vagas em diferentes cargos: Júnior, Sênior, Auxiliar, Estágio, etc. O grupo busca encontrar os candidatos que melhor se adequem a sua filosofia, e essa pessoa pode ser você! Veja, a seguir, os cargos disponíveis e um pouco da história e propósito do grupo.

MAG Seguros abre vagas de emprego pelo país

A MAG (Mongeral Aegon) é uma das maiores empresas de seguros de vida, previdência privada e investimentos do mundo. Tem mais de 200 anos no mercado, atua em mais de 20 países e mais de 4 milhões de clientes. É uma multinacional que busca profissionais com criatividade e determinação para trabalhar em parceria.

Oferecem diversos benefícios e assistências, entre elas: Vale transporte e alimentação; plano de saúde; previdência privada, seguro de vida, entre outros. A MAG busca profissionais focados, que dominem o pacote Office, sejam dinâmicos, criativos e de preferência com experiência e conhecimento na área de atuação. Consulte os cargos e a localidade das vagas disponíveis:

– Rio de Janeiro

Analista de Inovação Pleno;

Analista de Operações Pleno;

Analista de Inovação Jr;

Analista de Recursos Humanos Sênior (Educação Corporativa);

Analista de Conformidade Pleno (Compliance);

Gerente Comercial Porto Alegre;

Analista de Sistemas Sênior (Cientista de Dados);

Analista de Benefícios Sr.

Veja também: Polishop abre vagas de emprego; veja funções

– São Paulo

Agente de Receita (Cobrança);

– Vitória

– Porto Alegre

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas é preciso enviar seu currículo clicando na vaga desejada, o que pode ser feito através do site do Processo Seletivo de recrutamento.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!