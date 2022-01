Magazord tem mais de 130 empregos no sul do país

A Magazord, plataforma e soluções de ecommerce, está oferecendo mais de 130 vagas de emprego para o Sul do Brasil. Os cargos abrangem diferentes níveis profissionais e serão divididos entre os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja, abaixo, as funções disponíveis e como se inscrever!

Megazord anuncia novas oportunidades para o Sul do Brasil

A empresa Magazord, plataforma e soluções de ecommerce, oferece aos seus clientes as melhores opções para suas lojas virtuais, visando o crescimento e oferecendo resultados de forma rápida e precisa.

Acompanhe as vagas oferecidas pela empresa:

Analista de Sucesso do Cliente com Foco em Marketing;

Supervisor de Pré Venda;

Gerente de Vendas Interno;

Analista de Novos Negócios;

Analista de Implantação;

Analista de Suporte de Sistemas;

Analista de Sucesso do Cliente;

Desenvolvimento BackEnd (híbrido);

Consultor de Negócios Inside Sales;

Analista de Qualidade (Sênior);

Analista de Infraestrutura (híbrido);

Analista de Marketing Copywriter;

DevOps (híbrido);

Analista de Recrutamento;

Designer Gráfico;

Estagiário Desenvolvedor Frontend (presencial);

Estagiário Qualidade de Sistemas (presencial);

Vendedor Externo;

Vendedor Interno.

As funções exigem experiência anterior e abrangem diversos perfis profissionais. Para ter acesso a todos os requisitos exigidos, os candidatos devem acessar o site de inscrição e clicar no link da vaga pretendida.

Veja também: Hyundai Motor tem NOVOS empregos; veja cargos abertos

Como se candidatar

Quer ocupar uma das colocações oferecidas pela Megazord? Para participar do processo de seleção, é imprescindível atender a todos os requisitos exigidos e realizar uma candidatura no cargo pretendido através do site de inscrições.

A companhia garante salários compatíveis ao mercado de trabalho, além de um pacote de vantagens, que podem incluir vale transporte, seguro de vida, vale alimentação e plano médico.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!