Mais de 200 brasileiros são deportados dos EUA; voo chegou ao país nesta quarta

Um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou nesta quarta-feira (26), às 13h27, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confis. O voo, que saiu do Arizona, trouxe no grupo 90 menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos.

De acordo com o g1, este foi o maior número de deportados em único voo com destino a Confis, desde 2019. A informação é do BH Airport, concessionária que administra o terminal.

A informação foi confirmado pela Polícia Federal (PF), que detalhou os número.

A coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) também informou, que cerca de 100 dos deportados são crianças e adolescentes.

Aguardavam no aeroporto, uma equipe da Polícia Federal, além de seis comissários da unidade da Infância e Juventude de Pedro Leopaldo e 12 de Belo Horizonte. Eles aguardavam os passageiros para verificar se as crinças pertencem a falsas famílias.

Todos vão passar por uma triagem para comporvar paternidade e maternidade. Caso as crianças e os adolescentes não pertençam às famílias que chegarem, os comissários vão procurar as famílias de origem, já que o caso se tornaria tráfico de menores.

Posicionamento do Itamaraty

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que presta toda ” a assistência consular cabível aos cidadãos brasileiros detidos naquele país”.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio das repartições consulares brasileiras nos Estados Unidos, presta toda a assistência consular cabível aos cidadãos brasileiros detidos naquele país. O governo brasileiro foi notificado do voo e acompanha com atenção seus desdobramentos. A realização de tais voos tem como objetivo primário reduzir, para os cidadãos brasileiros, o tempo de permanência em centros de detenção nos Estados Unidos.O processo de deportação ocorre integralmente sob as leis e a jurisdição soberana dos Estados Unidos. Do lado brasileiro, o tema é de competência da Polícia Federal, órgão ao qual perguntas específicas sobre o assunto deverão ser encaminhadas”.

Mais de 50 voos com deportados

Este é o 51º voo com deportados que chega ao país. Ao todo, 3.831 brasileiros foram expulsos por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Veja abaixo as datas e a quantidade de deportados nos voos que chegaram ao Aeroporto Internacional de belo Horizonte, em Confins, segundo o g1: