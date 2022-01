Mais de 200 placas solares são apreendidas sem nota fiscal na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 placas de energia solar, sem nota fiscal, na BR-242, no trecho da cidade de Seabra, na Bahia. De acordo com informações da corporação, o valor estimado da carga é de R$ 315 mil e ela estava sendo transportada em um caminhão.

Por causa da ausência de qualquer documento que comprove a origem do material e a entrada lícita no Brasil, as placas e o veículo foram encaminhados à Receita Federal. A PRF, no entanto, não detalhou se o motorista foi conduzido à delegacia. Os crimes praticados contra a ordem tributária podem causar prejuízos como lesão financeira aos consumidores e risco de aquisição de produtos que não seguem o controle de qualidade.