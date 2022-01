Mais de 85% dos comércios já aceitam este método de pagamento

A ferramenta de pagamentos instantâneos chamada de PIX foi lançada em novembro de 2020 pelo Banco Central e rapidamente caiu no gosto dos consumidores e empreendedores brasileiros. O Sebrae recentemente divulgou que cerca de 86% dos negócios já utilizam o PIX como método de pagamento. O maior público da ferramenta é o de comerciantes.

Um dos motivos do rápido crescimento da popularidade do PIX se deve à facilidade e velocidade de pagamento. Microempreendedores Individuais (MEIs) e pessoas físicas são os principais beneficiados pela rapidez das transações e também pela ausência de taxas. Diversos outros modelos de empresas também possuem direito ao PIX, porém, é permitido que elas realizem cobranças pelas transações.

O PIX já é o terceiro método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, perdendo apenas para o dinheiro em espécie e para o cartão de crédito. Nos últimos meses, o PIX vem garantindo alguns benefícios para os empreendedores que o utilizam como método de pagamento em suas transações.

Segundo a analista do Sebrae Rio, Maria Claudia Vianna, no final de dezembro, o PIX bateu recorde de transações em um único dia com mais de 51,9 milhões de transações. Essa funcionalidade foi muito bem adotada pelos pequenos negócios, principalmente pelos negócios mais simples e em localidades de difícil acesso, além de contribuir de forma abrangente para redução das perdas de faturamento. A facilidade gerada pelo sistema de pagamentos serve também como um incentivo à formalização de pequenos negócios”.

Principais vantagens de utilizar o PIX como método de pagamento

Você Pode Gostar Também:

Com intenção de sanar algumas dúvidas que os empreendedores têm acerca do PIX, o Sebrae elencou as principais vantagens da ferramenta para os negócios.

Pagamentos e recebimentos instantâneos: Os clientes têm a opção de cadastrar uma chave PIX com o CNPJ da empresa, CPF, e-mail, número de telefone ou solicitar a criação de uma chave aleatória. Outra possibilidade muito utilizada nos comércios é a leitura do QR Code ou dos dados da conta.

Uma vantagem do PIX é a inexistência de limite na transação entre pessoas físicas e empresas, porém, algumas instituições financeiras podem colocar travas ou valores limites com a finalidade de evitar fraudes e roubos. Os limites e travas são definidos a critério da própria instituição ou conforme a solicitação do dono da conta.

Facilidade de gestão do fluxo de caixa: O empreendedor pode melhorar a previsão e a visibilidade do caixa utilizando as informações de recebimentos pelo PIX. A ferramenta também ajuda as empresas a cortarem gastos , diminuindo a utilização de transações que possuem taxas, como TED e DOC.

, diminuindo a utilização de transações que possuem taxas, como TED e DOC. Transferências entre pessoas: Com o PIX, os clientes podem realizar diversos tipos de transações como pagamento em estabelecimentos comerciais, incluindo lojas físicas e comércio eletrônico; pagamento de prestadores de serviços; pagamento entre empresas, como pagamentos de fornecedores; recolhimento de receitas de Órgãos Públicos, pagamento de cobranças; pagamento de faturas de serviços públicos, como energia elétrica, telecomunicações (telefone celular, internet, TV a cabo, telefone fixo) e abastecimento de água; e recolhimento de contribuições do FGTS e da Contribuição Social.

Maior segurança: O PIX reduz parte dos riscos envolvendo vendas em que o comerciante negocia diretamente com o consumidor final. Os riscos de fraude são diminuídos pois é possível realizar a conferência do pagamento em tempo real.

Além de todos esses fatores, é preciso ficar atento também à vantagem competitiva. Nesse caso, os pagamentos instantâneos como os que são realizados por QR Code e Chave PIX podem permitir que as empresas ganhem vantagem no mercado pela conveniência para pagamento.