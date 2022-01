Mais um! Rodrigo Mussi é anunciado na pipoca do ‘BBB 22’

Rodrigo Mussi é mais um confirmado na pipoca do “Big Brother Brasil 22”. O gerente comercial de 36 anos é de São José dos Campos, São Paulo, e pretende sair da casa com R$1,5 milhão. “Sou muito persuasivo e cresço na pressão e na adversidade. Não sofro muito na derrota. No dia seguinte, vou pra fazer o meu melhor”, revela.

O brother ainda revela que precisou superar traumas durante a infância. “Nasci numa casa de brigas e meus pais se separaram quando eu tinha uns 8 anos. Fui morar com a minha mãe, que me expulsou aos 12. Fui morar com meu pai, que quando eu tinha 17, 18 anos, também me expulsou. Eu já fazia estágio, aluguei um apartamento e minha carreira foi ascendente”, conta.

Ele já casou com uma brasileira na Austrália, mas após a separação, voltou para o Brasil sem nada. “Casamos no civil e ficamos morando juntos por um ano e meio, mas não deu certo. Voltei para o Brasil sem nada, com sangue nos olhos. Entrei num processo seletivo da indústria farmacêutica. Hoje, realizei o sonho de trabalhar numa empresa multinacional”, disse.