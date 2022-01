Manpower abre mais de 100 empregos pelo país; veja funções

A Manpower, líder global em soluções de trabalho, está recrutando mais de 100 novos colaboradores em diversas regiões do Brasil. Os cargos são para diferentes perfis profissionais, exigindo desde escolaridade de nível médio até o superior completo. Confira as vagas e mais informações de como se inscrever, abaixo!

Manpower anuncia novas ocupações disponíveis

A Manpower, consultoria líder de soluções no ambiente de trabalho, contribui com empresas parceiras por meio de sourcing e avaliações de desenvolvimento de seus futuros funcionários. Presente há mais de 70 anos no mercado, a companhia é a primeira consultoria brasileira de empregos que está em expansão no exterior.

Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação:

Você Pode Gostar Também:

Comprador Técnico;

Gerente Operacional – Logística;

Mecânico de Manutenção Pleno;

Operador de Guincho Pesado;

Assistente Técnico Júnior – Pesados;

Operador de Empilhadeira;

Operador de Guincho Leve;

Operador de Produção;

Técnico de Manutenção;

Ajudante de Produção;

Analista de Qualidade Júnior;

Técnico Especialista de Manutenção;

Analista de Manufatura;

Assistente Administrativo;

Auxiliar de Operações Logísticas;

Analista Sênior de B2 B;

Recrutador;

Analista Pleno de Marketing;

Analista de Gerenciamento de Pedidos – vaga temporária;

Especialista em Folha de Pagamento;

Consultor de Processos;

Especialista de Importação e Exportação;

Montador Óptico;

Engenheiro Residente;

Técnico de Certificação e Rastreabilidade;

Assistente Fiscal – cargo temporário;

Classificador de Grãos;

Assistente de Suporte.

Veja também: Droga Raia abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da equipe Manpower? Para os candidatos que queiram participar do processo de recrutamento, deverão preencher um cadastro no cargo de interesse através da página de candidatura.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!