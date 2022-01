Mansão onde Gabriel Medina e Yasmin Brunet viviam é colocada à venda por R$8 milhões

A mansão onde Gabriel Medina vivia com Yasmin Brunet foi colocada à venda logo após o anúncio do fim do casamento. Segundo o site de uma imobiliária, o imóvel, que fica no litoral de São Paulo, possui 223 metros quadrados, cinco quartos e seis banheiros. O valor anunciado é R$8 milhões.

O último momento dos dois, que foi compartilhado nas redes sociais, foi o Réveillon, onde o casal esteve acompanhado de amigos e alguns familiares. O pai de Yasmin, Armando Fernandez, também comemorou a chegada de 2022 no local.