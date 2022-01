Maraisa deixa de seguir Naiara Azevedo após crítica do irmão de Marília Mendonça

Após o irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, afirmar que Naiara Azevedo quer se promover no BBB 22 usando o nome da cantora, Maraisa, da dupla com Maiara, parou de seguir a colega no Instagram.

A informação foi dada pela página Gossip do Dia, do Instagram. Naiara é uma das participantes do “camarote” do reality show e deixou uma música gravada com Marília, que morreu em um acidente aéreo no início de novembro de 2021, para ser lançada durante o confinamento.

Maraisa, assim como Maiara, sempre foi muito próxima de Marília Mendonça. As três tinham juntas o projeto ‘Patroas’.