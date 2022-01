Maraisa diz que não teria chance com Sergio Marone e ator responde: ‘Nunca diga nunca’

Uma interação conseguiu colocar fogo na web no último domingo (9). Maraisa, postou uma cantada para Sergio Marone em seu perfil do Twitter, mas apagou logo em seguida. O que ela não esperava era uma resposta “diretona” do ator na rede social.

“Eu aqui viajando, né?! Eu jamais teria chances com o Sergio Marone, jamais”, escreveu e excluiu da rede pouco tempo depois. Através dos fãs, o ator descobriu durante uma live, o recado postado pela cantora e não perdeu tempo.

“Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado Maraisa. Nunca diga nunca”, rebateu ele. “Eu apaguei porque achei que você nunca fosse ver”, comentou a irmã de Maiara.

A torcida pelo casal chegou até famosos como Duda Beat, que não deixou de mandar sua opinião. “Esse casal seria tudo, queria dizer nada”, escreveu.