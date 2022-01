Márcio Victor critica decreto que limita público na Bahia: ‘Ou para tudo ou não para nada’

O decreto do Governo da Bahia limitando o público nos eventos para 1.500 pessoas segue gerando polêmica entre personagens do meio artísticos. Convidado do Fuzuê de Verão, da Bahia FM, desta quarta-feira (26), Márcio Victor criticou a decisão do governador Rui Costa. Para ele, a estratégia não tem sido “inteligente”.

“A gente tem que ter cuidado com nossa saúde, claro, mas outros estados têm uma liberação mais inteligente eu acho, ou para tudo para todo mundo ou não para nada para ninguém. Estamos sofrendo há dois anos, nossa equipe está sofrendo há dois anos, é desesperador”, opinou.

Até o final de 2021, era permitido 5 mil pessoas nos eventos na Bahia. Com o aumento de casos da Covid-19 causados pela variante Ômicron, Rui Costa reduziu a capacidade para 3 mil. Posteriormente, diminuiu ainda mais, chegando a 1.500. A decisão fez com que inúmeros ensaios de verão e também festas privadas de Carnaval fossem cancelados.

Sobre o Carnaval, Márcio classificou a situação como “horrível” e lamentou o segundo ano sem a festa. “Vou pegar um balde e sair pela rua tocando”, brincou. “Não dá para fingir para dizer que está bonito, não está, não. Está horrível. É o que gera emprego, gera renda para todo mundo da cidade. Mas a gente está vivendo uma fase muito incerta, só de está vivo devemos comemorar. Eu vou fazer um pagode em casa e alguns shows vão rolar”, disse.

Swingueira Venenosa

Não vai ter Carnaval pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia do novo coronavírus, mas isso não impede que Márcio Victor grite o que já virou um bordão: “Música do Carnaval”. O cantor abriu a participação no Fuzuê de Verão com a frase e cantando Swingueira Venenosa, aposta da banda para o verão.

Questionado sobre os planos e se há possibilidade de fazer carreira solo, Márcio demonstrou todo amor que tem pelo Psirico, mas não descartou a ideia. “O Psirico é minha casa, é minha banda, eu dou minha vida por eles. Mas eu tenho alguns projetos sim, de coisas que ainda não realizei. Não tenho pensamento de carreira solo agora, mas a gente vai mudando o tempo todo”, disse. Sigilinho

Outro sucesso de Psirico é ‘Sigilinho’, em parceria com Barões da Pisadinha. Questionado pelo iBahia, no iBahia Sem Barantino, se esse sigilo também era colocado em prática na sua vida pessoal, Márcio brincou. “Quem come quieto, come calado, e come 20 vezes”.