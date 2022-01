Márcio Victor se desculpa após padre Fábio de Melo dançar ‘Lepo Lepo’: ‘O Psirico é isso’

Márcio Victor utilizou as redes sociais para publicar um pedido de desculpas para o Padre Fábio de Melo após a repercussão da dança de “Lepo Lepo”, no “Domingão com Huck”.

“Me desculpa por tudo Padre Fábio de Melo, mas o Psirico é isso, alegria, respeito e irreverência”, escreveu o cantor na conta da banda.

Nos comentários, os seguidores apoiaram o momento de descontração. “Esse padre é um fofo também”, escreveu uma usuária. “Botou o Padre pra dançar e ele na sua humildade retribuiu com todo respeito”, pontuou outro.