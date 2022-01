Maria diz que mandou beijo para Luciano e Bárbara questiona: ‘Luciano Huck?’

Durante uma conversa na cozinha do “BBB 22” na manhã desta quarta-feira (26), Maria e Bárbara protagonizaram um momento inusitado. A atriz revelou o que tinha falado no “Raio-X” quando a loira fez um questionamento embaraçoso.

“Mandei um beijo pra o Luciano, mandei um beijo pra todo mundo…”, disse Maria. “Luciano Huck?”, perguntou Bárbara esquecendo do participante que saiu no primeiro paredão.

“Não, um beijo no Luciano que saiu ontem, no caso”, respondeu Tiago Abravanel que estava no local. Após a explicação, os confinados caíram no riso com a gafe da sister.

Veja: