Marina Sena e Illy lançam single e clipe de ‘Quente e colorido’; veja

Marina Sena participou de um feat com a cantora baiana Illy. Juntas, as duas gravaram “Quente e colorido”, que faz parte do terceiro álbum de estúdio de Illy. A música foi lançada nesta sexta-feira (14), juntamente com o videoclipe.

O clipe foi gravado na Bahia, com cenas no centro histórico de Salvador e em um casarão no Santo Antônio Além do Carmo.