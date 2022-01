Marise de Souza é eleita presidente do Conselho Tutelar de Penedo

Conselheira Marise de Souza Lima assume o comando do órgão colegiado

Decom PMP

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo tem nova presidência. O órgão colegiado composto por cinco membros, todos eleitos por voto direto da população, escolheu a conselheira Marise de Souza Lima como presidente.

A eleição realizada na última terça-feira, 04, também definiu o conselheiro tutelar Lucimar da Purificação como Vice-Presidente.

A atual composição foi anunciada ontem (quinta-feira, 06) durante a entrega do veículo para o Conselho, com a presença do Prefeito Ronaldo Lopes; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), Rafael Ferreira; e da deputada federal Tereza Nelma, parlamentar que destinou o carro e equipamentos para o Conselho Tutelar de Penedo.

A solenidade prestigiada por membros titulares e suplentes do órgão responsável por garantir direitos e crianças também contou com a participação de representantes do Fórum Estadual Associado de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares de Alagoas.