Marjan Farma abre NOVOS empregos pelo país; veja funções

A Marjan Farma, referência no setor farmacêutico do Brasil, está com novas oportunidades disponíveis para o Estado de São Paulo. Confira os cargos e os requisitos obrigatórios para se inscrever, abaixo!

Marjan Farma anuncia novas posições para o Estado de São Paulo

A Marjan Farma, localizada no Estado de São Paulo, é referência no setor farmacêutico no país. Fundada há 60 anos, a companhia conta com mais de 500 colaboradores, que juntos desenvolvem, comercializam e fabricam medicamentos preventivos e terapêuticos, com o objetivo de garantir aos seus clientes o mínimo de efeitos colaterais possíveis.

Veja as vagas disponíveis e os requisitos obrigatórios para se inscrever:

Analistas de Desenvolvimento e Validação de Métodos (Junior) : superior completo em Farmácia ou áreas afins, conhecimento em técnias análiticas e experiência em laboratório e insumos farmacêuticos;

: superior completo em Farmácia ou áreas afins, conhecimento em técnias análiticas e experiência em laboratório e insumos farmacêuticos; Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico (Pleno) : superior completo em Farmácia ou Química, pós graduação em áreas correlatas, conhecimento em cadeia produtiva e experiência em indústria farmacêutica;

: superior completo em Farmácia ou Química, pós graduação em áreas correlatas, conhecimento em cadeia produtiva e experiência em indústria farmacêutica; Analista Administrativo e Eventos (Pleno) : superior completo em Administração ou áreas afins, experiência em Pacote Office, inglês de nível básico e conhecimento SAP;

: superior completo em Administração ou áreas afins, experiência em Pacote Office, inglês de nível básico e conhecimento SAP; Analista de Treinamento Técnico (Pleno) – Área Comercial : necessário nível superior completo em Farmácia ou áreas afins e inglês de nível intermediário;

: necessário nível superior completo em Farmácia ou áreas afins e inglês de nível intermediário; Analistas de Projetos (Sênior) : superior completo e conhecimento no Pacote Office;

Técnico em Laboratório P&D: técnico completo em áreas afins e experiência anterior na função;

: superior completo e conhecimento no Pacote Office; Técnico em Laboratório P&D: técnico completo em áreas afins e experiência anterior na função; Assistente Administrativo – exclusivo para PCD : necessário conhecimento no Pacote Office;

: necessário conhecimento no Pacote Office; Estagiário de Projetos: curso superior em andamento em áreas correlacionadas e conhecimento intermediário no Pacote Office.

Veja também: Oceaneering abre NOVOS empregos; veja cargos

Como se candidatar

Para se inscrever em uma das funções da Marjan Farma, os profissionais devem residir no Estado de São Paulo e atender a todos os requisitos. Para se cadastrar no cargo pretendido, basta acessar o site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!