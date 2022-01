Especialista no desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, a Matera recruta profissionais de diversas áreas, com foco especialmente em TI, database, marketing, operações, RH e engenharia. As oportunidades são para atuação presencial em Campinas, onde fica o escritório da empresa, mas há opções paratrabalho 100% remoto.

Há chances para diferentes níveis de senioridade nos cargos de Partner Account Manager, Analista DevOps Sênior, Analista de Sistemas – Foco em Deployment de Aplicações e Suporte, Analista Implantação, Analista de Projetos Júnior, Analista de Marketing Pleno – Foco em Design, Analista de Sistemas – Suporte N2 Junior, Analista de Sistemas Sênior – Suporte N2 – Squad PIX, Arquiteto de Software (PL/SQL e JAVA), Especialista do Sucesso do Cliente – CSM- Sênior, Especialista de Sustentação – Meio de Pagamento | Customer Care, Líder de Projetos, Analista de Departamento Pessoal Pleno, Analista de Treinamento e Desenvolvimento Sr, Arquiteto de Software, Analista de Testes (Foco em Automação) Pleno, Líder de Projetos – Projeto Pagamento Instantâneo, Desenvolvedor PL/SQL, Analista de Teste Pleno, Coordenador de Desenvolvimento de Software (PIX, Fintechs, Mercado financeiro), Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Java Pleno, Desenvolvedor Java Sênior, Especialista QA e Processos – Enterprise Initiatives, Gerente de Tecnologia (Desenvolvimento de Software, entre outras.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas, segundo a empresa, é muito importante que os candidatos sejam pessoas disponíveis e com alto senso de trabalho em equipe.

Os selecionados serão contratados no regime CLT com horário flexível e terão direito a uma cesta de benefícios com vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, vale transporte, fretado ou estacionamento, plano de saúde, plano odontológico, bolsa de estudos, acesso a um programa de incentivo a idiomas e ao programa de incentivo ao Exercício Físico e Saúde Mental, ginástica laboral e meditação online, seguro de vida e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/matera para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.