MC Mirella desabafa após término com Dynho Alves: ‘Vivendo com uma angústia no peito’

MC Mirella usou seu perfil do Instagram para desabafar com seus seguidores na última terça-feira (11). A funkeira revelou ter perdido cinco quilos desde o término conturbado com Dynho Alves e passou a viver com “angústia no peito”.

“Gente, sei que estou bem magra, não é porque quero. Infelizmente, depois desses acontecimentos dos últimos meses, perdi cinco quilos, estou com dificuldades de ganhar peso e me alimentar direito ainda. Foi uma época difícil de conseguir me alimentar e, com isso, meu estômago ficou bem pequenininho, não conseguia comer”, explicou.

“Até hoje, quando vou comer, logo depois, eu passo mal. Então, é uma fase de adaptação. Logo vou conseguir me alimentar bem de novo e recuperar meu peso”, completou.

Na segunda-feira (10), ela também falou sobre a vida após o fim de seu casamento. “Estava tão feliz ano passado, sério. Tinha saído de A Fazenda (12), aprendido tanta coisa, recomeçados ciclos, e enfim, sabe?”, escreveu em seu perfil do Twitter.

“Ver tudo diferente ainda me assusta. Eu me sinto perdida, assustada. Estou vivendo com uma angústia no peito, não é fácil!”, finalizou.