McDonald’s abre vagas para atendentes em diversas regiões do Brasil; veja detalhes

A rede McDonald’s está com diversas vagas de emprego abertas em unidades de todo o país. As oportunidades são, em sua maioria, para trabalhar como atendente de restaurante.

O contratado será responsável por executar as atividades operacionais do local, realizar atendimento ao cliente, preparar e montar pedidos, além de garantir a limpeza do restaurante e dos equipamentos. Atualmente, as vagas estão abertas nos estados de São Paulo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Santa Catarina, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.