MEC altera datas de matrículas e lista de espera do SiSU 2022/1

O Ministério da Educação (MEC) alterou as datas de matrículas e o período de manifestação de interesse na lista de espera da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. A pasta informou a modificação dos prazos com a publicação de retificação do edital no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (27).

Com a alteração, os aprovados na chamada única do SiSU 2022/1 deverão realizar as matrículas no período de 23 de fevereiro a 8 de março. Anteriormente, o prazo acabaria no dia 28 de fevereiro. Desse modo, houve a ampliação do prazo em oito dias.

Já o período para manifestar interesse na lista de espera, exclusiva para candidatos que não forem aprovados em nenhuma das duas opções de curso, seria de 22 a 28 de fevereiro. O MEC estendeu o prazo para 8 de março.

Além disso, as instituições de ensino superior também terão mais tempo para lançar a ocupação das vagas da chamada regular no sistema do SiSU. O novo período para a notificação é de 23 de fevereiro até 11 de março.

Inscrição e resultado

As demais datas do SiSU 2022/1 estão mantidas. Desse modo, o período de inscrição será de 15 a 18 de fevereiro. Já a divulgação do resultado, que é feito em uma única chamada regular, está prevista para o dia 22 de fevereiro.

A classificação da 1ª edição do SiSU 2022 será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) Enem. Só poderão participar da seleção os candidatos que tenham feito o Enem 2021, que não tenham zerado a prova de redação e que não tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

