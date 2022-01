MEC informa cursos que serão avaliados no Enade 2022

Por meio da portaria Nº 41, de 20 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) publicou o regulamento do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022. Na portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a pasta definiu as áreas do cursos cujos alunos serão avaliados nesta edição.

Nesse sentido, de acordo com o MEC, farão o Enade 2022, os estudantes dos cursos vinculados às seguintes áreas de avaliação:

I – áreas relativas ao grau de bacharel : Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo); Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia, e Turismo.

II – áreas relativas ao grau de tecnólogo: Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Design de Interiores, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, e Tecnologia em Processos Gerenciais.

De acordo com o cronograma do MEC, a aplicação da avaliação do Enade 2022 está prevista para o dia 27 de novembro deste ano.

Ainda conforme as regras estabelecidas pela pasta, farão o exame os ingressantes, que tenham iniciado o curso em 2022 e que tenham no máximo 25% da carga horária mínima, os concluintes dos cursos de bacharelado com 80% ou mais da carga horária mínima, e os concluintes de cursos superiores de tecnologia que tenham completado 75% ou mais da carga horária mínima do seu curso.

O que é o Enade?

O Enade é um exame que visa avaliar os alunos dos cursos de graduação de todo o Brasil. O exame considera os conteúdos previstos nas diretrizes de cada um dos cursos. Desse modo, analisa o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o profissional de cada área.

O exame é um componente curricular obrigatório por determinação do MEC. Portanto, o estudante habilitado que não fizer o Enade sem justificativa ficará impossibilitado de colar grau e receber seu diploma.

Confira mais detalhes no site do Enade.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFMS divulga resultados preliminares da 3ª etapa do Passe e do Vestibular 2022.